Ersun Yanal: "Sonucu alacak beceriyi gösteremedik"
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Ersun Yanal: "Sonucu alacak beceriyi gösteremedik"

Ersun Yanal: 'Sonucu alacak beceriyi gösteremedik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maç boyunca Beşiktaş'a karşı pozisyon üstünlüğünü sağladıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Sonucu alacak beceriyi gösteremedik" diye konuştu.

Maç boyunca Beşiktaş'a karşı pozisyon üstünlüğünü sağladıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Sonucu alacak beceriyi gösteremedik" diye konuştu.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyunun başında çok erken bir gol yediklerini ifade ederek, "İstediğimiz oyun planında değişiklik yapmak isterken ikinci gol geldi. Pozisyon üstünlüğü sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi kutluyorum" dedi.

Bu sezon oldukça başarılı olduklarını vurgulayan Yanal, "Birçok sorunla başa çıktık. Bu Türkiye Kupası Finali'ne gelip Antalyaspor'u temsil eden futbolcularımı kutluyorum. Onların daha iyi olmaları adına plan yapmamız gerekiyor. Nuri ve Podolski dışında çok fazla genç oyuncumuz var. Gelişecek futbolcularımız var. Onlardan memnunum. Bugüne gelmek bugün burada sahaya çıkmak çok zordu. Takım buraya gelirken birçok oyuncusunu kaybetti. Elimiz kolumuz bağlıydı. Oyuncularımızın büyük özverisi buraya gelmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

(Ali Gözeten/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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