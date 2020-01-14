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Ersun Yanal sahaya çıkamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında sahaya çıkamadı.

14.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:49
Ersun Yanal sahaya çıkamadı

Teknik Direktörü , Kayserispor maçında sahaya çıkamadı.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun yanal sahaya çıkamadı.


Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamadı. Tecrübeli teknik adam müsabakayı soyunma odasındaki televizyondan takip ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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