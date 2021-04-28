Ersun Yanal: "Rakibin farklı organizasyonlarına iyi cevap verdik"
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Ersun Yanal: "Rakibin farklı organizasyonlarına iyi cevap verdik"

Ersun Yanal: 'Rakibin farklı organizasyonlarına iyi cevap verdik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karagümrük maçının ardından konuştu.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karagümrük maçının ardından konuştu. Karagümrük'ün çok farklı organizasyonlar denemeye çalışan ve başaran bir takım olduğunu söyleyen Yanal, "Biz onların karşısında birçok oyuncumuz eksik olmasına rağmen çok iyi cevap verdik" dedi.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele son dakikada Antalya'nın bulduğu golle 2-2 sona erdi. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugünkü futbolda 2. yarı bizim için çok iyiydi. Karagümrük çok farklı organizasyonları denemeye çalışan ve başaran bir takım. Biz onların karşısında birçok oyuncumuz eksik olmasına rağmen çok iyi cevap verdik. Bulunduğumuz yer açısından önümüzdeki hedef doğrultusunda çok hızlı geri dönüşü sağladık. Bunun enerjisi bizi mutlu etti. Hastalıklar ve sakatlıklar bizi oldukça zora sokan gelişimler oldu. Yeni oyuncuların performansı iyiydi. Son 3 artı 1 maç sonra sezonu kapatacağız. Bundan sonra genç oyuncularımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bugünkü oynanan oyun noktasında oyuncularımıza bu tavrından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(Samet Doğru/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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