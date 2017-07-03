Ersun Yanal Onu Kadroya Almadı!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı için bugün Macaristan'a gitti. Bordo-Mavililerde kamp kadrosu dikkatlice incelendiğinde ise, bir ayrıntı göze çarptı.



Trabzonspor'un geçen sezon başında sol bekte yaşanan problemi gidermek için kadrosuna kattığı İbanez, Macaristan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bordo-Mavililerin geçen sezon Kızılyıldız'dan 1 milyon 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oyuncu ile bu yıl yolların ayrılması beklenirken, Arjantinlinin ismi Olimpiyakos kulübüyle anılıyordu.