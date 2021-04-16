Ersun Yanal: "Kazanamadık"
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Ersun Yanal: "Kazanamadık"

Ersun Yanal: 'Kazanamadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada geçen hafta kazanmalarına rağmen bu hafta maçı daha çok isteyen rakiplerinin galip geldiğini belirtti.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada geçen hafta kazanmalarına rağmen bu hafta maçı daha çok isteyen rakiplerinin galip geldiğini belirtti.

Süper Lig'in 35. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, geçen hafta kazanmalarına rağmen bu hafta, kendilerinden daha çok puana ihtiyacı olan takımın maçı kazandığını kaydetti.

Çok zorlu bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Yanal, "Hafta içi ve hafta sonu oynamak uzun yolculuklar yapmak hepimizi oldukça yıprattı. Zorlu bir sezonun sonlarına doğru yaklaştık. Süre almayan oyuncularımıza süre verdik. Oyun başında 2 uzaktan şut ile mağlup başladık. Süre almayan oyuncuların verimliğini düşük oldu. Daha sonra kontrolü elimize alıp yüklendik ama kazanamadık. Fırsat buldukça genç oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde sakat ve problemi olan oyuncularımızın katılımıyla tam kadrosuyla birlikte olmaya da gayret ederiz. Ekstra bir sezon bütün takımların çok zorlandığı kadro derinliği olmayan takımların problem yaşadığı bir sezon olarak aklımızda kalacak" diye konuştu.

(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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