Ersun Yanal, Salı Günü Resmi Sözleşmeye İmza Atacak
Fenerbahçe ile 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Salı günü saat 14: 00'te resmi sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Ersun Yanal, 18 Aralık Salı günü saat 14: 00'te Ülker Stadında resmi sözleşmeye imza atacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14: 00'te yapılacaktır. Tören, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
YORUMLAR