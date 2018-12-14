"Ersun Yanal'ı Getirmeyeceğim" Diyen Ali Koç, Sözünden Caydı
Daha önce Fenerbahçe TV'de "Ersun Yanal bizim programımızda yok. Kendisiyle konuşmadım, konuşmayacağım. Bu sevdaya son verin." diyen Ali Koç, takımın başına Ersun Yanal'ı getirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi son buldu. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Ersun Yanal'ı göreve getirdiğini duyurdu.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz."
ALİ KOÇ "ERSUN YANAL SEVDASINA SON VERİN" DEMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Phillip Cocu'nun teknik direktör olduğu dönemde "Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok, bunun sebeplerini daha sonra da anlatırım ama bizim planlarımız bu. Kendisi ile konuşmadım, konuşmayacağım. Son dönemde Ersun Yanal hocamız için bir kampanya var, taraftarımız da istiyor ama olmayacağını söylüyorum. Şimdilik bu sevdaya son verin, şimdilik diyorum, çünkü benden sonra ne olacağını bilmiyorum" demişti.
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David Copperfield geldi. Şimdi her maçta 6 puan alaçagız ve Şam PİYON olacagız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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En güzel günleriniz böyle olsun...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fakir futbolcu alın,gorecegini FB de görsün..taninmiş almayin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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buda ali koç''a ders olsun. büyük lokma ye, ama büyük laf söyleme demiş atalarımız.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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inadın bizi bu hale getirdi başkanCevap Yaz Yayından Kaldır