Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu
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Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.

12.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:10
Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu

, Teknik Direktör 'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz."

(İHA)

Kaynak: İHA
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