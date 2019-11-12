Ersun Yanal gözünden ameliyat oldu
Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.
12.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:06
Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'un gözünden küçük çapta operasyon geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA