Ersun Yanal, Fenerbahçe'den 12,5 Milyon TL Kazanacak

Fenerbahçe, taraftarın uzun süredir takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'la sözleşme imzaladı.

Sarı-Lacivertliler, resmi açıklamayı yaparken sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu belirtildi.

YILDA 12,5 MİLYON TL KAZANACAK

Fenerbahçe ile senelik 2 milyon eurodan anlaşan Ersun Yanal, bu ücretin karşılığı olarak yaklaşık 12,5 milyon TL olarak alacak.

Öte yandan sözleşmede bu ücretin yanı sıra başarı primleri de bulunacak.