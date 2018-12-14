Ersun Yanal, Fenerbahçe'den 12,5 Milyon TL Kazanacak
Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Ersun Yanal, yılda 12,5 milyon TL kazanacak.
Fenerbahçe, taraftarın uzun süredir takımın başında görmek istediği Ersun Yanal'la sözleşme imzaladı.
Sarı-Lacivertliler, resmi açıklamayı yaparken sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu belirtildi.
YILDA 12,5 MİLYON TL KAZANACAK
Fenerbahçe ile senelik 2 milyon eurodan anlaşan Ersun Yanal, bu ücretin karşılığı olarak yaklaşık 12,5 milyon TL olarak alacak.
Öte yandan sözleşmede bu ücretin yanı sıra başarı primleri de bulunacak.
YORUMLAR (22)
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12.5 milyon tl diye anlaşma yok 2 milyon euro neden türk parasına çevirme gereği duydunuz ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Futbol takımı oynayabiliyorsa hoca hoştur, oynayamıyorsa takım boştur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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teknik direktörü ersun yanal yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadiköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürkCevap Yaz Yayından Kaldır
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Parasını sen mi veriyon diyen embesiller var takıma para sadece alınan formalardan biletlerden gittiğini sanıyor galiba, şirketler arası ilişkileri bilmeyene milli gelir ve giderin ne olduğunu kavrayamayana davul zurna azCevap Yaz Yayından Kaldır
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yahu O Kadar zaman boşta AVRUPALI Cin gibi bunun hoca falan olmadığı ortada arap nın peşinden giden cahil üçüncü dünya ülkelerinin insanlarına yutturulan palavralarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır