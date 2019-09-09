09.09.2019 13:05

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diye konuştu.



Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, Antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin, Fenerbahçe Koleji'nin açılış etkinliğine katıldı. Etkinlikle bir konuşma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kürsüye çıkmanın, sahaya çıkmaktan daha heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Burada bulunmaktan sonsuz mutluluk duymakla birlikte heyecanlıyım. Bir ülkenin geleceğine karşı konuşmak heyecan verici. Bu geleceğin ta kendisi olan gençlerimiz, bir de Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Çünkü bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan bir toplumun üyesiyim. Bilgi, bilim, eğitim; su kadar ekmek kadar önemli. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke kadar, cumhuriyet kadar önemlisiniz. O yüzden ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübün, başkanım camiam gibi bende yanınızda olacağım. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA