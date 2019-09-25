Ersun Yanal'dan paylaşım: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır

25.09.2019 09:08

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli teknik ekip, Volkan Demirel ve Damien Comolli'nin de içerisinde bulunduğu bir selfie paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM

Başarılı teknik adamın bu paylaşımı Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta olması sebebiyle oldukça manidar bulunurken, taraftarlardan kısa sürece binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Yanal'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay da görselin üzerindeki yazıydı. Sarı-lacivertli teknik adam, bir önceki Fenerbahçe kariyerinde de dile getirdiği "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözünü yinelemiş oldu.

İşte Ersun Yanal'ın yaptığı paylaşım;