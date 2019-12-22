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Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama!

"Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

22.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:19
Ersun Yanal'dan kafa karıştıran açıklama!

"Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan bugün galip geldi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi" dedi.

Ersun Yanal'ın konuşması şöyle;"Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün galip geldi. Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım."


Kaynak: DHA
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