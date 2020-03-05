Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda! Gece yarısı...

05.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:38

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi... Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Ersun Yanal, Trabzonspor karşısında son kez takımının başında yer aldı. 58 yaşındaki teknik adam, mücadelenin ardından kafileyle birlikte Samandıra Tesisleri'ne geri döndü. Burada kendisini, o saate kadar tesislerde kalan çalışanlar karşıladı.



'Yardıma hazırım'



Ersun Yanal'ın veda anında duygusal anlar yaşandı. Deneyimli çalıştırıcı, kısa bir konuşma yaparak, "Fenerbahçe'ye hizmet veren herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Eğer benden bir isteğiniz olursa, her zaman yanınızda olacağımı, yardıma hazır olacağımı bilin. Hepinize her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Ağlayanlar oldu



Ersun Yanal daha sonra oyuncuları, ekibi ve tesis çalışanları ile tek tek sarılarak vedalaştı. Bu sıra çok kişi göz yaşlarına hakim olamadı. Yanal, ardından tesislerden son kez ayrılarak Fenerbahçe'ye resmen 'elveda' dedi.