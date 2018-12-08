Ersun Yanal: Fenerbahçe ile Görüştüm, Söz Konusu Fenerbahçe İse Gerisi Teferruattır
Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüğünü belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." dedi.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmeyi çok istediği Ersun Yanal, "Fenerbahçe ile görüştük. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz. Zaman veremem." dedi.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM"
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal, Sarı-lacivertli kulüple görüşme yaptıklarını belirterek, "Evet, Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz. Süre olarak gerçekten zaman veremem. Çünkü böyle bir süre konuşulmadı. Sadece fikir alışverişi yapıldı, Fenerbahçe konuşuldu." dedi.
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Sezonu tamamlayamaz. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali koç un açıklamlarını tekrar dinleyin arada ki çelişkiyi görünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hani Ersun Yanal düsünmüyordun Baskan ? Sende ici bos cikdin. Artik cidden kümeye düseriz.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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yorumlara bak ersun hocanin gelme ihtimali bile nasil kudurtmus fenerbahce dusmanlarini gel hocam gel yarim kalan islerin varCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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adamsınCevap Yaz 9 Yayından Kaldır