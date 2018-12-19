Ersun Yanal'dan Comolli'ye İlk Ret: Sanabria'yı İstemiyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kendisine Real Betis'te oynayan Sanabria'yı öneren Sportif Direktör Comolli'ye ret yanıtı verdi.
Fenerbahçe'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Damien Comolli ve yönetim, hamlelerini yapmaya başladı. Slimani'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria için harekete geçmişti.
İLK VETO GELDİ
Ancak yeni teknik direktör Ersun Yanal'dan Sanabria transferi için 'olumsuz' rapor geldi. Comolli'ye karşı yapılan Sanabria vetosu, Yanal'ın Comolli'ye karşı yaptığı ilk transfer vetosu oldu.
Genç golcü bu sezon La Liga'da Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta golle buluşamadı.
(Akşam)
YORUMLAR (14)
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Comolli böyle adamları nereden buluyor 11 maçta adamın golü yok manyak mıdır nedirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ersun yanalı öyle şişirdik ki.Adamı futbolun profosörü yaptıkn resmen ya.Bu nedir abi ya yeter artık.Fenerbahçeyi rahat bırakın...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kahrolsun comolli,kahrolsun koçlar,kahrolsun takımı bu hale getirenler.hepiniz defolun evinize gidinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ersun yenal kim yahu comolli bir Avrupalı çağdaş bir insan ersun ortadoğulu şark kafasına sahip insanları aldatan onlara şerbetli su satan nabza göre tezgahtarCevap Yaz 1 9 Yayından KaldırFENERLİ: LAZMISIN NESİN.BOŞUNA YAŞIYOSUN ADAM OLAMAMIŞSIN.ERSUN YANAL HERŞEYDEN ÖNCE TÜRK VE MÜSLÜMAN.BUDA SANA KAPAK OLSUNTüm 14 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır