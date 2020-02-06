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Ersun Yanal: "Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil"

Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi.

06.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:49
Ersun Yanal:

'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Çeyrek Final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi. Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van'da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.


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Kaynak: Hürriyet

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