Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"
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Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"

06.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:35

- Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün aldığımız 3 puan lig bitiminde dönüp arkamıza baktığımızda...

- Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün aldığımız 3 puan lig bitiminde dönüp arkamıza baktığımızda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Antalyaspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "3 puan almak aslında kolay bir şey, her takım kazanıyor bugün biz de kazandık ama 7 maç yani 3 aydır kazanmayan bir takımız. Hem kaygı, hem korku yönetilebilir bir duygu olmaktan çıkıp, yoğun bir strese dönüşür. Biz bunu oyuncularımıza yansıtmadık ama yazıp söyleyip konuşmasanız da, bu oyuncunun duygularıdır. Bugün 3 puan sadece 3 puan değil, lig bittiğinde dönüp arkamıza baktığımızda güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır. Oyuncularımızın çoğu, daha önce oynamadıkları pozisyonlarda oynamak zorunda kaldılar. Etkili oyuncularımız var. Özellikle hücum hattında zaman zaman çok etkili olacak, gol becerilerini ortaya koyacak oyuncularımız var" dedi.

Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır'
Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır'
Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır'
Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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