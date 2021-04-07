Ersun Yanal: "Basit goller yedik"
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Ersun Yanal: "Basit goller yedik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada her iki yarının başında ve taçtan basit goller yediklerini kaydetti.

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada her iki yarının başında ve taçtan basit goller yediklerini kaydetti.

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı DG Sivaspor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, uzun süre ortaya koydukları performansın dışında bir oyun sergilediklerini söyledi.

Yanal, oyunun her iki yarısının başında ve taçtan basit goller yediklerine dikkat çekti.

Yedikleri bu gollerin performanslarını düşürdüğünü dile getiren Yanal, "Her şeyi tekrar yeniden karıp düzeltip yine yaptığımız şeyleri yapabilecek takımız. Önümüzdeki haftadan itibaren o ayarlara geri dönmeliyiz. Geçen hafta iyi performans gösterdik. Bu hafta geriden koştursak da zaman zaman mücadeleci iyi oyunumuz bu sonucu getirmemeliydi. Biz karakteri yüksek duruşu iyi olan bir ekibiz. Bu haftadan itibaren gereğini yapacağız. Oyuncularımıza güveniyorum" diye konuştu.

(İsa Akar/İHA)

Ersun Yanal: 'Basit goller yedik'
Ersun Yanal: 'Basit goller yedik'
Ersun Yanal: 'Basit goller yedik'
Ersun Yanal: 'Basit goller yedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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