Ersun Yanal, basın mensuplarıyla buluştu
Mustafa AKIN - DÜZCE / DHAYeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takımı ve U-19 Takımı, mangal partisinde bir araya geldi.
Mustafa AKIN - DÜZCE/ DHA
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Futbol A Takımı ve U-19 Takımı, mangal partisinde bir araya geldi.
Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte teknik direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla uzun süre sohbet etti.
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Kaynak: DHA
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