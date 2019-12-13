Ersun Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Ersun Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:02
Ersun Yanal, AA'nın

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ersun Yanal, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, kategorisinde 'ün "Zirveye giden yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.

Yanal, kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA
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