Ersun Yanal 6. kez kaybetti

04.11.2019 14:02

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı 6.kez kaybetti.



Teknik Direktör Ersun Yanal, 4 farklı takımla Kayserispor'a rakip oldu. 14 müsabakada Ersun Yanal ve ekibi, 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 6 kez yenildi.



Tecrübeli teknik adam, 4'er kez Fenerbahçe ve Trabzonspor ile, 3'er kez de Eskişehirspor ve Manisaspor ile Kayserispor'a rakip oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kayserispor'a rakip olduğu 4 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de yenildi.



Ersun Yanal'ın Kayserispor'a karşı rakip olduğu maçlar ve neticeleri şöyle:



2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0



2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0



2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3



2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1



2013/2014 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2



2013/2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5-1



2012/2013 Eskişehirspor-Kayserispor 0-3



2012/2013 Kayserispor-Eskişehirspor 3-2



2011/2012 Kayserispor-Eskişehirspor 2-2



2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1



2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1



2006/2007 Kayserispor-Manisaspor 2-2



2005/2006 Kayserispor-Manisaspor 7-2



2005/2006 Manisaspor-Kayserispor 1-0 - KAYSERİ

Kaynak: İHA