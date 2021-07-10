Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu
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Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersus Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu - Haberler Spor
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