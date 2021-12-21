Ersoy: "Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık" - Haberler
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Ersoy: "Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

Ersoy: Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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