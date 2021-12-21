Ersoy: "Önemli ve özel bir koleksiyonu ait olduğu topraklara döndürmeyi başardık"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (4)