Ersoy Kayseri'ye Otoban İstedi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Ankara ve Niğde arasında yapılacak olan bu yolun toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometreyi bulmaktadır. Fakat gelin görün ki Kayserimiz bu projede de yerini bulamamış yine hizmetten mahrum bırakılmıştır" dedi.

Kayseri'nin sıkıntılarını dile getiren Ersoy, Ulaştırma Bakanı'na çağrıda bulundu.

Ersoy,şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere seçim bölgem olan Kayserimiz; 1 milyon 370 binin üzerindeki nüfusu, 4 üniversitesi, fakülte hastanesi ve Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini bünyesinde bulunduran, başta Erciyes Dağı olmak üzere kış ve kültürel turizm imkanlarına sahip, yakın zamanda 4 Organize Sanayi Bölgesi'ne kavuşacak, 1,7 milyar dolara ulaşan ihracatıyla ülkemiz açısından her yönden öneme sahip bir ilimizdir. Gelin görün ki;Kayserimiz ülke ekonomisine olan bunca katkısına rağmen yıllardır hep ihmal edilmiştir.

Bu ihmalin en büyük göstergesi ise ülkemizin coğrafik olarak en merkezi konumunda olmasına karşın hak ettiği ve gereken ulaşım yapısına henüz kavuşturulmamasıdır. Kayserimiz'in elverişli ulaşım imkanlarına sahip olması yine ilimiz hastanelerinden faydalanmakta olan çevre illerimiz vatandaşları açısından da elzem bir durumdur. Tüm bu etmenlere rağmen ilimizle bağlantılı herhangi bir otoyol projesi yapılmamakla birlikte, adeta mahrumiyet bölgesi olarak ilan edilmiş ve var olan projelere bile dahil edilmemiştir. Örneğin; 24 Ağustos 2017 tarihinde Ankara-Niğde otoyolu projesi yapımına başlanmıştır.

Ankara ve Niğde arasında yapılacak olan bu yolun toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometreyi bulmaktadır. Fakat gelin görün ki Kayserimiz bu projede de yerini bulamamış yine hizmetten mahrum bırakılmıştır.

Talebimiz çok açık ve nettir. Biz hakkımız olanı yıllarca sadece Hakk'tan dileyebildik. Şimdi ise Sayın Bakanımızın sesimizi duyacağından şüphe etmiyor, bu konuda kendisinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizler Kayseri halkı olarak çok çalıştık. Ülkemize sayısız iş yeri, fabrika ve marka kazandırdık.

En azından hali hazırda uygulama aşamasına geçmiş bulunan Ankara-Niğde otoyolu projesine Kayseri ilinin de dahil edilmesinin en büyük hakkımız olduğunu düşünüyor ve Kayserimizin bu yola kavuşmasından sonra ülke ekonomisine sağlayacağı katkının büyüyeceğinin aşikar olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Sözlerimi tamamlamadan önce geçtiğimiz Salı akşamı, Kayserimiz ilçelerinde, özellikle de Talas'da meydana gelen, saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşan fırtına sonucu maddi ve manevi kayba uğrayan tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tekrarının yaşanmamasını Cenab-ı Hakk'dan diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA