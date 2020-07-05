Ersoy: "Hem büyükelçilerin hem yabancı basın mensupların Türkiye'deki oturtmuş olduğumuz... "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu.

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuştu. (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler."

Kaynak: AA