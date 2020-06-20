Ersoy: "2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum"
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Ersoy: "2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

20.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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"2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum."

"Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi" Kovid-19 salgını sonrası da devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Buradaki mesele otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Bu sistem otelciler için ciddi maliyet getiriyor, bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor"

"Biz sertifikasyon programına Kovid-19 sonrası da devam etmeyi planlıyoruz, önemli olan bu"

"Şu an 132 kriterimiz var, bundan çıkarılacaklar vardır, buna eklenecekler vardır ama turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başlanan "Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi" uygulamasına salgın sonrasında da devam edileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, turizm sektör temsilcileri ve çok sayıda ülkeden büyükelçinin katılımıyla, "Yeniden Keşfet" sloganıyla bir otelde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ersoy'a, Avrupa'da ilk kez Türkiye'nin hayata geçirdiği "Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi"ne, Kovid-19 salgını sonrasında devam edilip edilmeyeceği ve bunun diğer ülkelere bir model olarak önerilip önerilmeyeceğine ilişkin soru yöneltildi.

Sistem kapsamında belirlenen kriterlerin 70 ülkeye gönderildiğini belirten Ersoy, şu ana kadar yaklaşık 400 otelin "Güvenli Turizm Sertifikası" aldığını, bu sayının 2 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Son derece şeffaf yürütülen sertifikasyon programı kapsamında uluslararası şirketlerle de çalıştıklarını belirten Ersoy, programın Kovid-19 salgını sonrası sürmesi konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradaki mesele otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Bu sistem, otelciler için ciddi maliyet getiriyor, bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor. Biz sertifikasyon programına Kovid-19 salgını sonrası da devam etmeyi planlıyoruz, önemli olan bu. Şu an 132 kriterimiz var, bundan çıkarılacaklar vardır, buna eklenecekler vardır ama turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor. Mesele sadece sertifikasyon programı değil, bu programla hizmet sektörünün standartlarını yükseltmiş oluyoruz. Bence zaten bütün ülkelerin böyle bir program başlatması gerekiyor."

Tur operatörleri, sertifikalı tesislere yönelmeleri konusunda teşvik ediliyor

Sertifikasyon programının turizm tesisleri için bir zorunluluk olmadığını belirten Bakan Ersoy, tur operatörlerini sadece sertifika sahibi tesislerle görüşmeleri konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy güvenli turizm sertifikasyonu programının turist sayısı ve turizm gelirlerine katkısının ne olacağına yönelik soruyu yanıtlarken bunun uluslararası hava trafiğinin açılmasının ardından daha belirgin şekilde görülebileceğini kaydetti. Ersoy, "Bizim hedefimiz, belli bir rakama ulaşmaktan ziyade, turizm sektörünü yeniden devreye sokmak, otellerin yüzde 50'sini açabilirsek başlangıç için başarılı sayılırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2023 turizm hedefinin 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir olduğu hatırlatılarak Kovid-19 salgınında muhtemel ikinci dalganın bu hedefleri nasıl etkileyeceğine yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ben kişisel olarak ikinci dalga olayına inanmıyorum. 2023 hedefimiz 75 milyon turist 65 milyar dolarlık gelir ama 2021 için yapılan ilk rezervasyonlarla da zaten bu rakamların artacağını görüyoruz çünkü 2020 için rezervasyon yaptıran ve gelemeyenlerin hepsi bir sonraki yıla rezervasyonlarını aktardı. Çünkü insanlar gerçekten Türkiye'yi seviyor ve ülkemize gelmek istiyor. 2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum."

Ersoy: '2023 turizm hedefine ulaşmayı başaracağımızı düşünüyorum'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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