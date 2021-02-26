Ersin Yekin Times Square ekranında!
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Ersin Yekin Times Square ekranında!

26.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:19
Ersin Yekin Times Square ekranında!

Ersin Yekin bayrakları astırdı!

2 Milyon aboneye sahip NimoTV Ersin Yekin Times Square Meydan'ında bulunan Nasdaq ekranında yerini aldı. NimoTV Türkiye hesabı ünlü yayıncının haberini Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu!

Ünlü yayıncı Nasdaq ekranında yer almaya Nimo Superstar etkinliği sayesinde hak kazanmıştı. Etkinlikte birinci olan Ersin, ekranda yer alan ilk Türk yayıncı oldu! Playerbros ekibi olarak PUBG Mobile yayınlarıyla herkes tarafından sevilen Ersin'i kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Ersin Yekin Kimdir?

Ersin, PUBG Mobile videolarıyla ünlü olan bir YouTuber aynı zamanda NimoTV yayıncısıdır. Başarılı yayıncının ayrıca "Fury" adında bir ekibi bulunmaktadır. Ersin, NimoTV ile yayın hayatına başlamadan önce Facebook Gaming ile anlaşamamış ve sonrasında Nimo TV'de hemen hemen her gün yayın açmaya başlamıştır.

Kaynak: Playerbros

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