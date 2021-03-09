Ersin Yazıcı: " Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız"
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Ersin Yazıcı: " Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız"

09.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:18
Ersin Yazıcı: 'Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Yazıcı, ziyarette yaptığı konuşmada "Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de bulundu.

Hastalığı sürecinde aldığı desteklerden bahseden Muhittin Böcek, "Yaşadığım süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanlarımız, Bakanlarımız, siyasi parti temsilcileri ve Antalya Valisi olarak sizden büyük destek gördüm" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı da "Gerçekten çok zor bir süreç atlattınız. Allah'a şükürler olsun gayet iyi durumdasınız. Allah nazarlardan saklasın. Şehrimize hizmet etmeye birlikte gayret edeceğiz. Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız. İnsanlığa hizmet etmek herhalde bir faninin dünyada en mutlu olacağı durumdur" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek ve Vali Ersin Yazıcı ziyarette, Antalya ile ilgili konular ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği projelerle ilgili görüş alışverişinde de bulundu. - ANTALYA

Ersin Yazıcı: ' Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız'
Ersin Yazıcı: ' Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız'
Ersin Yazıcı: ' Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız'
Ersin Yazıcı: ' Antalya'ya hizmet etmek gurur ve şerefine hep birlikte ulaşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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