Ersin Tatar: Yunanistan ve Rum kesiminin kuru gürültülerine pabuç bırakmayacağız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in, Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Başbakan Tatar, KKTC ve Türkiye'nin, küçük Yunanistan ile Rum kesiminin 'kuru gürültülerine' dün olduğu gibi, bugün de yarın da pabuç bırakmayacaklarını söyledi.

Tatar, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğinin bir kez daha gösterilmiş olduğunu kaydetti.

KKTC Başbakanı Tatar, "Mitsotakis, 'Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir' derken, tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin, Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe üzerine, Kıbrıs Türk Halkı'nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için, garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a geldiğini inkara kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor" dedi.

Başbakan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün yayınladığı yazılı açıklamada "Yunan Başbakanı ne kadar inkar etmeye, gerçekleri çarpıtmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Kıbrıs'ın faşist Yunan Devleti'nin hegemonyasına girmesini engellemiş, Kıbrıs Türkü'nü katliamlardan korumuş, Yunanistan'a demokrasinin geri gelmesini sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

'KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR'

Başbakan Tatar, "Mitsotakis unutmasın ki, cunta idaresinden kaçan babası, eski Yunan başbakanlarından Konstantin Mitsotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu, Yunanistan'a dönebilmiştir. Yunanistan'ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre, modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur. Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Mitsotakis'in aksine, 'Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegane güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine, bugün Kıbrıs'ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa, bu Türkiye'nin garantisi sayesindedir' diyor.

Dolayısıyla, Yunanistan'ın, Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir. Bu arada, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden, AB'yi yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafı bilmelidir ki bizi ve Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaktan uzak tutmaları da mümkün değildir" dedi.

Kaynak: DHA