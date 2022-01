Ersin Tatar'dan 'Kayseri' övgüsü

KAYSERİ (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'nin stratejik öneminden bahsederek, "Kayseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür" derken, Başkan Büyükkılıç da "Kıbrıs'a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret eden, ardından Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nde "Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü" konulu konferans veren ve fahri doktora diploma takdim törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, iki gün boyunca biz dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, KAYMEK YARIYIL SANAT SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu'nda 'Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'nin açılışını yaptı.

Tatar, ziyarete açılan ve KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsn-i hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış el emeği göz nuru 'Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi'ni gezdi.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A ÖZEL HEDİYE

Sergide Başkan Büyükkılıç tarafından, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daimi birlik ve beraberliğine atıfta bulunarak hazırlanan iki ülkenin Türk bayrağının kenetlendiği kumaş boya sanatı ile yapılmış özel bir hediye takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanım bu hediyemizi size arz ediyoruz. Kıbrıs'ımıza Cumhurbaşkanlığımıza geldiğimizde orada inşallah göreceğiz" dedi. Tatar da bu özel hediye için teşekkür ederek, 'Harika' yorumu yaptı.

Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

"KAYSERİ'MİZDE GÖRMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Sizleri Kayseri'mizde görmekten onur duyuyoruz. Yaklaşık iki sene önce Kayseri'mize teşrif ettiğinizde adaylığınızı açıklamıştınız ve Kayseri'miz uğurlu geldi. Daha sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız olarak tekrar Kayseri'mize teşrif ettiniz. Kayseri'mizi, Kayseri Üniversitesi'nde anlatırken o kadar güzel tanımladınız ki bizim söyleyecek bir sözümüz nerdeyse kalmadı. Kayseri'nin adeta ticaretin, endüstrinin merkezi olduğunu, zenginlikler şehri olduğunuzu vurguladınız" dedi.

"KIBRIS'A OLAN SEVGİMİZ, SEMPATİMİZ ÇOK FARKLIDIR"

Büyükkılıç, Kayseri'nin Kıbrıs'a olan bakış açısının, sevdasının yerinin ayrı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz tabi ki 1 buçuk milyona varan nüfusu, 16 ilçesi ile bir büyükşehir, 17 belediye başkanı kardeşimiz dayanışma içerisinde, sivil toplum teşkilatlarımızla, valiliğimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle bu şehrimiz en güzel konum ve duruma taşıma noktasında özen gösteriyoruz, dayanışıyoruz, birliğimiz berekete vesile oluyor. Kayseri'mizin Kıbrıs'a olan bakış açısı sevdası da apayrıdır. Aşağıda gazilerimizle buluşacağınız ortamda da göreceğiz, gerçekten Kayseri'mizden Kıbrıs 1974 Barış Harekatı'nda bizlerin üniversite yıllarında, o heyecanı yaşadık, o duyguları yaşadık. Adeta milletin seferber olduğu, Kayseri'de ayrıca bu konuda özel bir dayanışma ve gayret sergilediğini bilmekteyiz. Kıbrıs'a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizler de el ele gönül gönüle üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz."

Kayseri'yi salt endüstrinin merkezi olarak tanımlanmasının ötesinde önemli bir turizm, kültür, sporun merkezi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kapadokya ile birlikte Erciyes'imizle el ele vermek suretiyle şehirlerimizi güzelleştirip, ülkemize katma değer sağlama konusunda özen gösteriyoruz. Kayseri'mizde 3.5 milyon dolara varan ihracat rakamı ile birlikte 180 ülkeye de ihracat yapılıyor. Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.

Çok güzel bir karşılama olduğunu ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Tüm Kayseri halkına göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm Kayseri halkına sevgi, saygı ve selamlarını getirdik. Biz Türkiye'ye gitmeden, gelmeden, Türkiye'yi koklamadan, Türk halkı ile kucaklaşmadan gücümüzü bulamayız. Hem ekonomik, hem ticari, hem de kültürel, sosyolojik anlamda Türkiye ile münasebetlerimizin iletişim çağında giderek artmasını temenni ediyoruz" dedi.

"KAYSERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN İZLEDİĞİMİZ BÜYÜK BİR ZENGİNLİK, GÜÇTÜR"

Tatar, Kayseri'nin stratejik öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri gerçekten altyapısı ile yaptığı çalışmalarla, dördüncü tamamlanması planlanan organize sanayi bölgesi ile yoğun yatırım hamlesi, buna bağlı olarak istihdam, katma değer katkısı, her türlü atılımı ile büyük bir irade, büyük bir ticaret merkezidir. Kayseri, İş insanlarının, girişimcilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin müteşebbis gücü olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür. Sizlerin tecrübelerinden, elde ettiği başarılarından bizlerin de faydalanması, aramızdaki münasebetin artması, ticari, ekonomik, kültürel bağların daha da gelişmesi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde direk uçuşların da başlamasıyla aramızdaki turizm faaliyetlerinin artmasını diliyorum. Erciyes'te, Kapadokya'da ve diğer buradaki yakın bölgelerin tarihi, kültürü, her türlü turizme yönelik hareketleri ile burada bir tecrübe vardır. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bildiğiniz gibi bir turizm adasıdır. Her ne kadarda bazı sıkıntılarım olsa da büyük bir potansiyel vardır. Benim başbakanlığım döneminde bildiğiniz gibi Maraş açılımı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük bir değer katmıştır."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kayserililere sevgi, saygı ve selamlarını getirdiklerini bir kez daha vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Aramızdaki bağların bir tanesi de bizim 3. Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu'nun Kayseri kökenli olduğudur. Alparslan Türkeş o da Kıbrıslı ama onun da atalarını Kayseri bölgesinden zamanında Kıbrıs'a gittiğini ve dolayısıyla 1571'de atalarımız Kıbrıs'ı fethettikten sonra Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Konya Karaman ama Kayseri bölgesinden de çok sayıda insanımızın gidip Kıbrıs'a yerleştiğini ve dolayısıyla eğer bir çalışma yapılacaksa belli ki akrabalık bağlarımızın olduğunu biliyoruz. O bakımdan bu yakın ilişkilerin inşallah iletişim çağımızda daha da yoğunlaşması ile aramızdaki her türlü gönül birliğinin daha da pekişmesi ile bütün münasebetlerimizi daha da ileriye taşınması en büyük temennimdir" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Yahyalı'nın kök boya ve yünden yapılmış seccade hediye etti. - KAYSERİ