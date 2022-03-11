Ersin Tatar: Çavuşoğlu'nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rusya-Ukrayna meselesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk hükümeti adına yaptığı liderlik takdire şayan" dedi.

Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) Mart ayı olağan toplantısına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş mücadelesi ve adanın stratejik önemi hakkında konuştu. Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya geldiklerini belirten Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Kıbrıs meselesinin geldiği aşama, gerekse farklı konularda sürekli temas içerisinde olduklarını anlattı.

Programda, Ersin Tatar 17 yeni YÖRSİAD üyesine rozetlerini taktı. YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'na yörük şalı hediye etti. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.