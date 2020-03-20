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Anadolu Ajansı, Twitter, Spor

Ersin Şiyhan ilk kitabını çıkardı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı olan 'Twitter'da Maç Var' raflarda okuyucularını bekliyor.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
Ersin Şiyhan ilk kitabını çıkardı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı olan 'Twitter'da Maç Var' raflarda okuyucularını bekliyor.

TSYD, TGC ve İletişim Platformu gibi basın meslek örgütleri üyesi sarı basın kartı sahibi Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın kaleme aldığı Çizgi Kitabevi'nden yayına çıkan "Twitter'da Maç Var" futbol, twitter, medya üçgeninde yaşananlar kaleme alındı. Günümüzün olmazsa olmazı sosyal medya artık futbol maçlarını da etkisi altına aldı. Eskiden sadece stadyumlarda 90 dakika ilgi gören ve takip edilen futbol karşılaşmaları twitter sayesinde artık anlık olarak milyonlarca insanın etkileşimine olanak sağlıyor.

Taraftarlar, futbol müsabakalarıyla ilgili görüş, eleştiri ve dileklerini attıkları twitlerle duyuruyor. Karşılıklı etkileşimler bazen öyle bir hal alıyor ki, binlerce hatta onbinlerce insan aynı konu başlığı altında futbol maçını neredeyse yeniden oynuyor.

Ersin Şiyhan'ın futbol dünyasındaki bu değişimleri ele aldığı kitabında öne çıkan konular şöyle:

"- Futbol maçları esnasında twitter nasıl etkin kullanılıyor? Twitterdaki etkileşimler, geleneksel medyayı nasıl etkiliyor? Bir futbol maçı, dünyanın hemen her köşesinden farklı statüdeki milyonlarca insanı nasıl aynı timeline'da buluşturuyor?

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike'nin Beşiktaş maçında formasını çıkararak sahayı terketmek istemesi spor gündemini nasıl değiştirdi?

Selçuk İnan'ın İzlanda'ya 89'uncu dakikada frikikten attığı gol ve milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi sosyal medyayı nasıl coşturdu?

Gökhan Töre'nin Beşiktaş formasıyla oyuna girdikten 2 dakika sonra Galatasaray'a gol atması ve yaptığı gol sevinci nasıl tüm ülkeye yayıldı?

2014 Dünya Kupası'nda bir maçta 16 gol kurtararak tarihe geçen ABD Milli Takım Kalecisi Tim Howard nasıl bir sosyal medya fenomeni haline geldi?" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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