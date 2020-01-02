Ersin Korkut "Elektro Ferit" karakteriyle bomba gibi geliyor!

02.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:41

Feride'nin abisi olan Elektro Ferit, gerek tarzı, gerek arabası, gerekse bağlaması ile çok konuşulacak.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.



