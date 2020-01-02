Ersin Korkut "Elektro Ferit" karakteriyle bomba gibi geliyor!
Senaryosunu Zeynep Çamcı'nın kaleme aldığı, 24 Ocak'ta beyaz perde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Feride" filminde sosyal medya fenomeni olma çabasıyla videolar çeken bir karakteri canlandıran Ersin Korkut, filmde "Elektro Ferit" karakteriyle çok güldürecek
Feride'nin abisi olan Elektro Ferit, gerek tarzı, gerek arabası, gerekse bağlaması ile çok konuşulacak.
Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.