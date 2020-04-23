Ersin Destanoğlu: "Sergen Yalçın'ı ailem anlatırdı bana. Videolarını izlerdim"
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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Güncel, Haber

Ersin Destanoğlu: "Sergen Yalçın'ı ailem anlatırdı bana. Videolarını izlerdim"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı ekibin instagram canlı yayınına katıldı.

23.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:10
Ersin Destanoğlu:

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı ekibin instagram canlı yayınına katıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemine yetişemediğini söyleyen Ersin, "Ailem hep anlatırdı Sergen hocayı. Videolarını izlerdim" ifadelerini kullandı. Ersin evde kaldığı sürede hem antrenman yapıp hem de üniversiteye hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı kulübün instagram canlı yayınında sorulara cevap verdi. Lige verilen arada yaptığı hazırlıkla ilgili konuşan genç kaleci, "Evde çalıştığımızla sahada çalıştığımız bir olmuyor. Hocalarımızın verdiği program dahilinde çok çalışıyoruz evde. İdman dışında benim üniversite sınavım var ve test çözüyorum. Bunun dışında da dizi ve film izleyerek geçiyor zaman. Lisede web tasarım bölümünü bitirdim ama üniversitede spor bölümü okumak istiyorum. Takımdan Umut abi hukuk okuyor ve o bölüm bizi biraz aşar. Tabii milli takıma gittiğimiz için spor bölümü açısından daha avantajlıyız üniversitede. Umut abinin bölümü zor bir bölüm" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCANIN VİDEOLARINI İZLEDİM"

3 senedir tesislerde kaldığını ve ailesinden uzakta olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Ersin Destanoğlu, "Uzun zamandır annemin yemeklerini yiyemiyordum. Şimdi annemin yaptığı yemekleri yiyebiliyorum. Evde yemek dışında dizi izleyerek, film izleyerek geçiyor zaman. 3 yıllık hasreti bu zamanda giderdik. Biz Boşnak olduğumuz için annem Boşnak böreği ve mantısını çok güzel yapar. Kilo almamak için yememeye çalışıyorum. Ama iki üç haftada bir yiyorum" dedi. Beşiktaş'a geliş hikayesini de anlatan Ersin, "Ben Bayrampaşa'da oynuyordum. Fulya'da bir maç yapmıştık. O dönem birçok hoca izledi o maçı. Bir gün Bayrampaşa'da hocam beni çağırdı, 'Seni Beşiktaş'a verdim, gitmek ister misin' dedi. Ben de 'Evet' dedim. Küçüklükten beri ben Beşiktaşlıydım. Çok heyecanlandım. 2-3 aylık bir alışma sürecim oldu, sonra devam etti. Çok mutlu oldum" açıklamasını yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ersin Destanoğlu, "Yaşım itibariyle Sergen hocanın maçlarına çok yetişemedim. Bana hocalarım, ailem anlatırdı. Videolarını da izledim. O altyapıdan çıkmış, Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış. Sergen hoca bizim için çok iyi örnek. Hayranlıkla bakıyorum ona" diye konuştu.

"MANUEL NEUER'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Takımda herkesle arasının iyi olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Ersin Destanoğlu, "Yabancı oyuncularla olsun, büyük abilerim olsun, aram herkesle iyi. Antrenman sonrası sohbetler ediyoruz. Yaş olarak Utku abiyle yakın olduğumuz için ona daha yakınım. Yabancı dilim çok iyi olmasa da yabancı oyuncularla da anlaşabiliyorum" dedi. Hayatı boyunca kendisini geliştirmek istediğini söyleyen Ersin, "Topu oyuna sokma konusunda ekstra çalışma yapıyorum. Kalecilik konusunda Neuer'i örnek alıyorum. Fizik yapısı olarak kendime benzetiyorum. O yüzden onun videolarını izleyerek buralara geldim. Her kaleciyi izliyorum ama rol model olarak Neuer'i örnek alıyorum." diye konuştu. Sahaya çıktığında elini yapacağını söyleyen Ersin, "Yalnızlık ve de korku hissetmiyorum. Ligde de, Şampiyonlar Ligi'nde de kadroya girdim. Sahaya çıktığımızda tribünler başını döndürebilir. Çok farklı bir duygu, anlatılmaz böyle şeyler, sadece yaşamak gerekir. Taraftarlar beni çok destekliyor, bunun farkındayım. Sosyal medyada olsun, sahaya çıktığımda olsun, bunu görüyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Şansı iyi kullanmak önemli, şans gelirse bunu kullanacağımı düşünüyorum" dedi. Son olarak hedeflerini söyleyen Ersin, "Hedefim Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmek ve kaptan olmak. Her futbolcunun Avrupa'ya gitme hayali vardır ama önce kulübümüze bir hizmet edelim. Ondan sonrası gelir. Diğer hedefim de önce U19 Milli Takım'da başarılı olmak, ardından A Milli Takım'da oynamak" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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