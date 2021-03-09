Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden listede yer aldı!
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Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden listede yer aldı!

09.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:07
Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden listede yer aldı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listede Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 5. sırada yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), yayımladığı raporla gelecek vadeden en iyi 2001 doğumlu futbolcuları sıraladı. Listeye İngiliz oyuncular damga vuruken, Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destenoğlu da 5. sırada yer aldı. Listenin başında ise Arsenal'de forma giyen Buyako Saka yer aldı. İkinci sırada Manchester United'da mücadele gösteren Mason Greenwood, Monaco'da forma giyen Benoit Bdiashile ise üçüncü sırada yer aldı.

Ersin, listedeki tek Türk!

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, yayımlanan listedeki tek Türk oyuncu oldu. Bu sezon 22'si Süper Lig olmak üzere 24 kez siyah-beyazlıların kalesini koruyan Ersin, bu mücadelelerde 22 gol yedi. Genç yıldız 10 mücadelede de kalesini gole kapadı.

İsmi Avrupa ekipleriyle anılıyor

Beşiktaş'ta 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan genç yıldız, birçok Avrupa ekibinin radarına girdi. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok dev ekip, başarılı eldivenin performansını yakından takip ederken, 20 yaşındaki file bekçisini transfer listelerinde tuttuğu öğrenildi. - İSTANBUL

Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden listede yer aldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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