Ersin AYDIN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Harmancık köyü sakinlerinden Merhum Cemal AYDIN'ın oğlu, Ömer ve Cengiz AYDIN'ın abileri Rukiye AYDIN'ın eşi Elif, Cemal ve Atakan AYDIN'ın babaları Ersin AYDIN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Atakan AYDIN: 0532 470 72 46

11 Aralık 2021, Cumartesi

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