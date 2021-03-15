Ersan Parlatan: "Son dakikada 1 puanla ayrılmak bizim adımıza çok üzücü"

- Ersan Parlatan: "Son dakikada 1 puanla ayrılmak bizim adımıza çok üzücü"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, son dakikada gol yiyip maçı berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Parlatan, maçın son dakikasında 1 gol yiyip karşılaşmayı berabere tamamladıkları için üzüntülü olduklarının altını çizerek, "90+7'de bir gol yiyip, 1 puanla ayrılmak bizim adımıza çok üzücü. Maçın genelinde maç içerisinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk devre ilk 10 dakika iyi başladık. Genel olarak geri çekilmek durumunda kaldık. Kasımpaşa özellikle kanatları iyi kullanıp pozisyon bulmaya çalıştı. Biz de kazandığımız toplara sahip olamadık. Genel olarak istediğimiz oyunu yansıtamadık. İkinci yarı değişikliklerden sonra oyuna giren oyuncular müthiş katkı sağladı. Bu 3 oyuncu girdikten sonra oyuna ortak olduk. Belli bir üstünlüğü ele aldık. Üçüncü bölgede atak yaptık. Neticede golü bulduk. İyi savunduk ama son top ile maalesef yemememiz gereken kötü bir gol yedik. Bu kadar getirmişken bir şekilde taca atıp rakibi kendi alanında tutup o topu yemememiz lazımdı. 90+7'de üzücü bir gol oldu bizim adımıza. Buradan 1 puana razı olma durumundayız. Oyunun hakkı budur ama futbolda puana ihtiyacınız var. Pazar günü Alanyaspor maçımız var. Bugün üzülebiliriz ama yarından sonra bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Bugün 1 puan için üzüntülüyüz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL