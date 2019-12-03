Ersan Parlatan: "Oyun ve skordan memnunuz"

03.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:01

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük galibiyeti sonrası, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. Burada 2-1 galip gelip, avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçın büyük bölümünde iyi bir oyun sergilediklerini belirten Parlatan, "İlk yarı gayet iyiydik. Felsefemizi yansıttık ve neticede 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2. golü de bulduk. Maçta 70. dakikaya kadar çok iyi futbol oynadık. Topa sahip olma oranımız çok yüksekti ve net gol pozisyonları da bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. Son 20 dakikada ise rakibimiz iyi pozisyonlar buldu" diye konuştu.



Parlatan, maçta futbolcularının iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getirerek, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. İyi bir takımız, iyi bir kadromuz var. Burada 2-1 galip gelip, avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA