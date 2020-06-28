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Ersan Parlatan: "Kötü gidişata beraberlikle de olsa 'dur' dedik"

- Ersan Parlatan: "Kötü gidişata beraberlikle de olsa 'dur' dedik" Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, kötü gidişatı durdurdukları o söyledi.

28.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:49

- Ersan Parlatan: "Kötü gidişata beraberlikle de olsa 'dur' dedik"

İZMİR - Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, kötü gidişatı durdurdukları o söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçını, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Ekran başındaki futbolseverlere hareketli ve keyifli bir maç izlettiklerini kaydeden Parlatan, maçın sonuna doğru artıkları golle gelen 1 puana sevindiklerini ifade etti.

Parlatan olumlu konuştu

Parlatan, maç içinde 3 kez yenik duruma düştüklerini hatırlatarak, "Oyuncularımız inatla skoru düzeltmek adına çabaladı ve mağlubiyeti kabul etmedi. Her şeylerini sahaya yansıttılar. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık. Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. Son 2 maçımızı kaybetmiştik. Kötü gidişata bir beraberlikle de olsa 'dur' dedik" şeklinde konuştu.

Ersan Parlatan: 'Kötü gidişata beraberlikle de olsa 'dur' dedik'

Kaynak: İHA

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