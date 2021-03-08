Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

08.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:47
Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersan Parlatan hayatı ve biyografisi nedir?

Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersan Parlatan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ERSAN PARLATAN KİMDİR?

1 Ağustos 1977 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir.43 yaşındadır. Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır.

Güncel kulüp:Konyaspor

Güncel görev: Yardımcı antrenör

Uyruğu: Almanya

Yaş: 43

Doğum tarihi: 1 Ağu 1977

Doğduğu il: Berlin

Yaş: 43

Uyruğu: Almanya,Türkiye

Antrenör olarak, görev süresi: 1.14 Yıl

Antrenör lisansı: Futbol öğretmeni

Tercih edilen diziliş: 4-3-3 ofansif

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