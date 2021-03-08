Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersan Parlatan hayatı ve biyografisi nedir?
Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Ersan Parlatan kimdir? Ersan Parlatan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ersan Parlatan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
ERSAN PARLATAN KİMDİR?
1 Ağustos 1977 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir.43 yaşındadır. Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmaktadır.
Güncel kulüp:Konyaspor
Güncel görev: Yardımcı antrenör
Uyruğu: Almanya
Yaş: 43
Doğum tarihi: 1 Ağu 1977
Doğduğu il: Berlin
Yaş: 43
Uyruğu: Almanya,Türkiye
Antrenör olarak, görev süresi: 1.14 Yıl
Antrenör lisansı: Futbol öğretmeni
Tercih edilen diziliş: 4-3-3 ofansif