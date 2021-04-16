Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
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Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 35. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile sahasında 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, futbolcuların istenen performansı fazlasıyla gösterdiğini söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile sahasında 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, futbolcuların istenen performansı fazlasıyla gösterdiğini söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya üç puan için çıktıklarını kaydetti.

Kazanmak için hem mücadele hem de taktiksel anlamda ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Parlatan, şöyle devam etti:

"Teknik heyet olarak oyuncularımıza hiçbir şekilde kötü yorum yapamayız. Çünkü gerçekten istediğimiz, planladığımız oyunsal formatımızı sahaya yansıttık. İstek, arzu gerçekten takımımızda vardı. Birinci dakikadan 85. dakikaya kadar gol atmak için, iyi futbol oynamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hücum yaparken defansif anlamda da neredeyse pozisyon vermeden Kayserispor gibi etkili geçiş hücumları yapan bir takıma karşı başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki burada 1 puan almak bizim adımıza belki çok değerli demeyeyim. Ama 3 puan almak için çıktığınız bir mücadeleden iyi bir oyunla pozisyonlara girerek iki yarıda da gerçekten her şeyi yaptık. Ama bazen de futbolda böyle şeyler olabiliyor. Şansınız yaver gitmiyor."

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ı kutlayan Parlatan, "Bugün yine çok iyi bir performans gösterdi. Zor pozisyonları kurtarabildi ve takımına 1 puan kazandırdı. Çok değerli bir gencimiz. Yolu açık olsun. Onu da buradan camiamız adına teknik heyet olarak kutlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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