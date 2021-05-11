Ersan Parlatan: "Futbol adına sahada her şey vardı"
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Ersan Parlatan: "Futbol adına sahada her şey vardı"

Ersan Parlatan: 'Futbol adına sahada her şey vardı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Trabzonspor karşısında geriye düşmelerine karşın inançlarını kaybetmediklerini belirterek, iki takım adına sahada keyifli bir oyun olduğunu ifade etti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Trabzonspor karşısında geriye düşmelerine karşın inançlarını kaybetmediklerini belirterek, iki takım adına sahada keyifli bir oyun olduğunu ifade etti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 41. haftasında iç sahada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon iç sahada oynadıkları son karşılaşmada hem taraftarlar hem camia hem de kendileri için galibiyet armağan etmek istediklerini belirterek, bunu başaramadıklarını söyledi. Maçın dengeli başladığını dile getiren Ersan Parlatan, "İki takımın kontrolü vardı diyebiliriz. Rakibimiz bir kişi eksik kaldıktan sonra, ilk devrenin geri kalan bölümünde hücumsal anlamda etkili olamadık. Bir kişi fazla olma avantajını sahaya yansıtamadık. Ama ikinci devre soyunma odasındaki taktiksel olarak söylemlerimizle oyunu sahaya iyi yansıttık. Trabzonspor ilk yarıda merkezi defansif anlamda iyi kapattı. Taktiksel olarak daha çok kanatlara inerek ortalarla, yaptığımız hedef paslarıyla iyi pozisyonlara girdik. Gerçekten çok şut çektik, çok gol girişimlerinde bulunduk. Coşkulu bir hücumsal yapımız vardı ikinci devre. Tam bu dönemde güzel bir frikik golüyle maalesef 1-0 geriye düştük. Ama oyuncularımız yılmadı, kendine inandı. Bir şekilde bu skoru çevirebileceğimize, 1-1'e getirebileceğimize inandı. Galibiyet için oyuncularımız sahada hücumsal anlamda her şeyi yaptı. Tabii Trabzonspor kalecisi Uğurcan da 2-3 tane çok net pozisyon çıkarttı, goller iptal oldu. Sonuçta iki takım adına keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Trabzonspor'u da kutlamak lazım. Sonuçta 75 dakika bir kişi eksik sahada mücadele ettiler. Futbol adına sahada her şey vardı. İki takımın da bir hedefi yoktu maç öncesi ama sahaya bakıldığında iki takım da elinden geleni yapıp seyirciler için keyifli bir futbol izletmeye çalıştı. Bunda da gayet başarılı olduk diye düşünüyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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