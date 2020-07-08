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Ersan Parlatan: "Final paslarını iyi kullanamadık"

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, üçüncü bölgede pas tercihlerini hatalı yaptıklarını söyledi.

Ersan Parlatan:
08.07.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:59

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, üçüncü bölgede pas tercihlerini hatalı yaptıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 31. hafta maçında sahalarında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Parlatan, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Kendi sahalarında galibiyet almaları gerektiğini ifade eden Parlatan, "Geriye düştükten sonra öne geçmeyi başardık ve 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda pozisyonlara girerken kalemizde golü gördük. Ankaragücü riskler aldı ama biz de sakinliğimizi koruyabilirdik. Final paslarını iyi kullanamadık. Bunlar sonucunda Ankaragücü'nün direnci arttı. Puanlamadaki durumları ortaydı, risk aldılar. Maçın son bölümünde net pozisyonlara girebilirdik. Fakat üçüncü bölgedeki etkinliğimiz iyi olmadı. Pas tercihlerimizi yanlış yaptık. Liglerin başlama tarihi ve yabancı sayısındaki kriterleri ise fazla düşünmedik. Çünkü maça odaklandık. Bu husus hakkında teknik heyet içinde fikir alışverişi olmadı. İlerleyen günlerde değerlendiririz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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