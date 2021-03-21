Ersan Parlatan: "Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu"
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Ersan Parlatan: "Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu"

21.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:17

- Ersan Parlatan: "Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu" Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Alanyaspor karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

- Ersan Parlatan: "Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu"

KONYA - Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Alanyaspor karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galip geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Bugün kendi adımıza, kulübümüz adına, oyuncularımız ve camiamız adına değerli bir 3 puan oldu. Maçın ilk devresinde dengeli bir oyun ve alışılagelmiş bir Alanyaspor takımı vardı. Biz de sahada önde baskı yaparak sahaya çıktık. Zaman zaman Alanyaspor'u zor durumda bırakma becerisi gösterdik. Tabii ki bu, futbolda her zaman önde baskı yapıp top kazanacağız anlamına gelmiyor. Ama genel anlamda dengeli bir oyun vardı. Neticesinde bu hafta içerisinde duran toplara çok önem vermiştik. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü duran toplar gerçekten futbolda bazen anahtar rol oynayabiliyor. Sizi avantajlı veya dezavantajlı duruma düşürebiliyor" dedi.

"Maçı daha erken bitirebilirdik"

Karşılaşmanın ikinci devresinde biraz daha geriye yaslanarak, skoru koruma adına bütün oyuncuların çok iyi defans yaptığını kaydeden Ersan Parlatan, "Neticesinde hiç pozisyon da vermedik diyebiliriz. Bu bizim adımıza önemli. Kazandığımız top sonrası hücum geçişlerinde maçı daha erken bitirebilirdik. Çok önemli pozisyonlara girdik. Sonuç itibariyle bir milli maç arası var. Belirli bir dönem tatil günümüz var. Burada bunun mutluluğu, huzuru içinde günlerimizi değerlendirmek adına bütün Konyaspor camiasına bu galibiyet hayırlı olsun" diye konuştu.

Ersan Parlatan: 'Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu'
Ersan Parlatan: 'Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu'
Ersan Parlatan: 'Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu'
Ersan Parlatan: 'Camiamız adına değerli bir 3 puan oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU

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