Ersan Parlatan: "Anlatılması zor bir durum, çok kolay goller yedik" - Ersan Parlatan: "Anlatılması zor bir durum, çok kolay goller yedik" Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: "Futbolda iyi oyun yetmiyor" Süper Lig'in 32.

- Ersan Parlatan: "Anlatılması zor bir durum, çok kolay goller yedik"

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan:

"Futbolda iyi oyun yetmiyor"

İZMİR - Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'nin sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maçta oldukça şanssız olduklarını belirterek, "Anlatılması zor bir durum, çok kolay goller yedik" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gerçlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirdi. Gençlerbirliği'ne karşı aldıkları mağlubiyetin üzücü olduğunu söyleyen Parlatan, maç hakkında yorum yapmakta zorlandığını ifade etti. Parlatan, "İlk devre gerçekten topun hakimiyeti, oyun hakimiyeti bizdeydi. Rakibe pozisyon vermeyen bir görüntü sergiledik ancak 2-0 yenik soyunma odasına girdik. Anlatılması zor bir durum. Negatif şeyler bulamıyoruz ama fazla orta yapıp bir türlü üretkenlik adına doğru işler yapmıyoruz. Takım halinde eksiklerimizi görüyoruz. Oyuncularımızı devre arasında motive etmeye çalıştık. Hamleler yaparak futbolcularımız riskler aldılar ama gelen ortalarda pozisyona girme adına zorluklar yaşıyoruz. Kalite göstermediğimiz zaman, pozisyonları değerlendiremediğimiz zaman sonuç alamıyoruz. Çok kolay goller yedik. Çok motiveydik ama işte futbolda iyi oyun yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA