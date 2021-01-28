Erşan Kuneri kimdir? Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri için hazırlıkları sürüyor
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Erşan Kuneri kimdir? Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri için hazırlıkları sürüyor

28.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:07
Erşan Kuneri kimdir? Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri için hazırlıkları sürüyor

Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri'nin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı.

Cem Yılmaz, yeni projesi olan Erşan Kuneri'nin Netflix'te yayınlanacağını açıklamıştı. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizi tek kamera yöntemiyle çekilecek sit-com benzeri bir yapım olacak.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

Kaynak: Hürriyet

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