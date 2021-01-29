Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

29.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:06
Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu önceki gün ünlü komedyenin Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu önceki gün ünlü komedyenin Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi. "Erşan Kuneri" adlı projede birlikte rol alacak olan ikilinin toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Çıkışta ünlü komedyenin, elindeki siyah bastonu dikkat çekti.

Yeni projesi için ser verip sır vermeyen Yılmaz, "Sürpriz. Kadroda ben ve Uraz var" dedi. Uraz Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ise "Yok be abi, gözünü seveyim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Selçuk Özdağ Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Hande Erçel Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 09:06:39. #1.15#
title