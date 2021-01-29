Erşan Kuneri dizisinde başrolü paylaşacaklar

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu önceki gün ünlü komedyenin Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi. "Erşan Kuneri" adlı projede birlikte rol alacak olan ikilinin toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Çıkışta ünlü komedyenin, elindeki siyah bastonu dikkat çekti.

Yeni projesi için ser verip sır vermeyen Yılmaz, "Sürpriz. Kadroda ben ve Uraz var" dedi. Uraz Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında ise "Yok be abi, gözünü seveyim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet