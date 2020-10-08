Erşan Kuneri dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?
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Erşan Kuneri dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?

08.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:28
Erşan Kuneri dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisi hakkında yeni detayları paylaştı. Merakla beklenen Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?

Katıldığı programda Erşan Kuneri adlı dizisiyle ilgili ayrıntılara değinen Cem Yılmaz, "İlk defa bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullandı. Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?

ERŞAN KUNERİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tek kamera yöntemi ile çekilecek olan sitcom dizisi Erşan Kuneri, G.O.R.A., Arif ve 216 filmlerinde yer alan karaktere odaklanacaktır.

Erşan Kuneri dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! Erşan Kuneri dizisinin konusu ne olacak? Erşan Kuneri kimdir?

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz'ın çok sevilen filmleri olan G.O.R.A. ve Arif ve 216'da canlandırılan bir karakteridir. Dizi, Erşan Kuneri karakterine odaklanacak.

ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Merakla beklenen dizinin 2021 yılında yayınlanması planlanıyor. Dizi, 'G.O.R.A.' ile 'Arif ve 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1975-78 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak.

Dizi, çevrim içi izleme platformunda yayınlanacak.

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