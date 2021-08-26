SPOR Ersan Kay'dan Süper Lig futbolcu, teknik adam ve başkanlarına özel tablolar

SPOR Ersan Kay'dan Süper Lig futbolcu, teknik adam ve başkanlarına özel tablolarMesut Özil, Rachid Ghezzal, Murat Sancak ve daha birçok ismin resmini de tuvale yansıttıErsan Kay: Dünya futbolundaki bütün yıldızların resmini yaptım - İsviçre'nin Basel kentinde büyüyen sanatçı Ersan Kay,...

SPOR Ersan Kay'dan Süper Lig futbolcu, teknik adam ve başkanlarına özel tablolar

Mesut Özil, Rachid Ghezzal, Murat Sancak ve daha birçok ismin resmini de tuvale yansıttı

Ersan Kay: Dünya futbolundaki bütün yıldızların resmini yaptım

- İsviçre'nin Basel kentinde büyüyen sanatçı Ersan Kay, spor dünyasından önemli isimleri yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emmanuel Adebayor, Robinho, Loris Karius, Gael Clichy, Junior Caiçara, Aziz Behic, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Arda Turan, teknik direktörler Şenol Güneş ile Sergen Yalçın ve daha birçok ismi resmeden sanatçı Ersan Kaya (3Kay), yaptığı akrilik painting çizimlerle önemli eserlere imza atmayı sürdürüyor.

Ersan Kay yakın dönemde; Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Beşiktaşlı oyuncu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman gibi isimleri de resmetti. Resimlerini sahiplerine takdim eden Ersan Kay'a bu isimlerden teşekkür geldi. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Medipol Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Medipol Başakşehir'in futbolcusu Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş'ın antrenörlerinden Ozan Köprülü ve Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam da Ersan Kay tarafından resmedilen diğer isimler oldu.

MEHMET TOPAL'A ÖZEL ÇİZİM

Daha önce 3 farklı takımla Süper Lig'de şampiyonluğa uzanarak bir rekora imza atan ve bu sezon başında da 4'üncü takımıyla şampiyon olma hedefiyle Beşiktaş'a gelen Mehmet Topal'a geçen sene 3 farklı takımın formasının birlikte yer aldığı bir resim takdim eden 3Kay, deneyimli futbolcu için özel bir çizim daha gerçekleştirdi. Ersan Kay; geçen sene Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe formalı Mehmet Topal çizimini 35 yaşındaki futbolcuya takdim ederken, bu sene başında ise yeni bir çizime daha imza atarak üzerinde Beşiktaş forması da yer alan yeni bir çizim takdim etti. Mehmet Topal, bu çizimden dolayı sanatçı Kay'a teşekkürlerini iletti.

ERSAN KAY: DÜNYA FUTBOLUNDAKİ BÜTÜN YILDIZLARIN RESMİNİ YAPTIM

Bugüne kadar dünyanın bütün yıldızlarından resimler yaptığını kaydeden Ersan Kay "Maldini, Robinho, Adebayor gibi isimlerle çalıştım. Beşiktaş'ta Vida ve daha birçok isme resim çalışması yaptım. Mehmet Topal, Mesut Özil, Mustafa Eröğüt ve Ceyhun Gülselam gibi isimler için resim çalışması yaparak onlara takdim ettim. Bu süreçteki çalışmalarım akrilik sprey ve yağlı boya üzerine oldu. Hedeflerim büyük. İnşallah ileride daha iyi yerlere gelip, daha iyi çalışmalar yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı